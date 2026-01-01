**Mattarella | quasi undici milioni in Tv per messaggio fine anno aumento rispetto a 2024**

Il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella ha registrato quasi 11 milioni di spettatori in tv, con un aumento rispetto all’edizione precedente. In particolare, sono stati circa 10.985.000 gli italiani che hanno seguito il messaggio, confermando l’interesse pubblico verso gli interventi istituzionali di fine anno. I dati relativi all’ascolto riflettono una leggera crescita rispetto al 2023, evidenziando l’importanza di questo momento di comunicazione istituzionale.

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Sono stati 10 milioni, 984mila 577 gli spettatori che ieri sera hanno assistito in tv al messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in aumento rispetto allo scorso anno, quando erano stati 10 milioni 725 mila 454. In crescita anche lo share, che passa dal 68,36 al 70,45. Nel dato non sono comprese le visioni tramite web in diretta o differita. Rimane il record di ascolti per un messaggio di fine anno di Mattarella e in generale di un Capo dello Stato registrato nel 2020, quando con 15 milioni 272 mila 170 spettatori risultò il più visto dal 1986, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell'Auditel. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Mattarella: quasi undici milioni in Tv per messaggio fine anno, aumento rispetto a 2024** Leggi anche: Deco, fine anno col botto. Rispetto al 2024 cresce del 12% Leggi anche: **Quirinale: Mattarella prepara messaggio fine anno, coesione e giovani guardando a futuro** Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. I romani rallentano, ma parcheggiano sempre peggio: cosa raccontano le multe dei vigili di Roma; Agcom, maxi-stop alle chiamate truffa: bloccati quasi 50 milioni di tentativi in 11 giorni. Volontariato: Mattarella, patrimonio impressionante anche in termini economici - "Quasi 5 milioni di persone, oltre il 9% della nostra popolazione, dedicano ogni anno 84 milioni di ... ilsole24ore.com VIDEO #Ucraina , beni della #Russia salvi grazie #DeWever , #Meloni , #Orban . Tutti da #Mattarella ... quasi amici. Sulla nostra #primapagina di oggi, #20dicembre 2025, nella #rassegnastampa di Sky tg24 condotta da Veronica Voto . Qui https://edicola.ilmat - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.