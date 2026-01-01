Mattarella quasi undici milioni davanti a televisione per messaggio fine anno
Nella serata di ieri, quasi undici milioni di italiani hanno seguito in televisione il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella. La cifra, pari a 10.984.577 spettatori, rappresenta un incremento rispetto all’anno precedente, quando gli spettatori erano stati circa 10,7 milioni. Questo dato evidenzia l’interesse del pubblico per il messaggio istituzionale in un momento di riflessione collettiva.
(Adnkronos) – Sono stati 10 milioni, 984mila 577 gli spettatori che ieri sera hanno assistito in televisione al messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in aumento rispetto allo scorso anno, quando erano stati 10 milioni 725 mila 454. In crescita anche lo share, che passa dal 68,36 al 70,45. Nel dato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
