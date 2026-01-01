Mattarella quasi undici milioni davanti a televisione per messaggio fine anno

Nella serata di ieri, quasi undici milioni di italiani hanno seguito in televisione il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella. La cifra, pari a 10.984.577 spettatori, rappresenta un incremento rispetto all’anno precedente, quando gli spettatori erano stati circa 10,7 milioni. Questo dato evidenzia l’interesse del pubblico per il messaggio istituzionale in un momento di riflessione collettiva.

