**Mattarella | ' pace percorso faticoso ma è l' unico che merita di essere intrapreso' **

Il presidente Mattarella ha sottolineato che il percorso verso la pace, seppur difficile, rappresenta l’unico obiettivo degno di essere perseguito. In occasione della Giornata Mondiale della Pace, ha evidenziato l’importanza di impegnarsi per un cammino che, nonostante le sfide, possa portare a una convivenza più serena e rispettosa tra le nazioni. Un invito alla speranza e alla perseveranza in tempi complessi.

Roma, 1 gen (Adnkronos) - "Beatissimo Padre, il tema scelto per la cinquantanovesima Giornata Mondiale della Pace - «La pace sia con tutti voi: verso una pace "disarmata e disarmante"» - coglie un tratto saliente dell'attuale fase storica, segnata da crescenti inquietudini e, per questa stessa ragione, ancor più bisognosa di aprirsi alla speranza". Lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in una messaggio a papa Leone. "Come Vostra Santità ha argomentato sin dall'inizio del Suo pontificato, la pace richiede amore, giustizia e solidarietà. La sua sede primaria è il cuore di ciascuno, indipendentemente dalla fede professata.

