Mattarella | No a legge del più forte

Il presidente Mattarella ha ribadito l'importanza del rispetto del diritto internazionale, sottolineando come l’Italia, secondo la propria Costituzione, ripudi la guerra. In un messaggio chiaro, ha affermato il rifiuto di ogni logica del più forte e ha confermato l’impegno del Paese a contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, sostenendo un ordine internazionale fondato sul rispetto delle norme e sulla collaborazione tra le nazioni.

Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: “Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali” - Il Presidente cita Paolo VI all'ONU e richiama alla necessità di "resistere all'oscura inerzia" verso gli abissi della storia ... ilfattoquotidiano.it

Mattarella al Papa: "Resistere all'oscura inerzia rivolta verso gli abissi della storia" - Il Presidente della Repubblica in una lettera inviata al Pontefice: ""L'Italia ripudia la guerra, no alla legge del più forte" ... huffingtonpost.it

Il Presidente Mattarella legge il nostro tempo. Indica una rotta. È l’unico a non arretrare di fronte alle responsabilità che abbiamo davanti. È tempo di scelte chiare e coraggiose per il Paese. x.com

