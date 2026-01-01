Mattarella | No a legge del più forte
Il presidente Mattarella ha ribadito l'importanza del rispetto del diritto internazionale, sottolineando come l’Italia, secondo la propria Costituzione, ripudi la guerra. In un messaggio chiaro, ha affermato il rifiuto di ogni logica del più forte e ha confermato l’impegno del Paese a contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, sostenendo un ordine internazionale fondato sul rispetto delle norme e sulla collaborazione tra le nazioni.
12.05 "L'Italia- che per il suo stesso ordinamento costituzionale 'ripudia la guerra' - "resta fermamente impegnata a offrire il suo contributo per la composizione dei conflitti in corso" e "preservare un ordine internazionale basato sul diritto". Così il Presidente Mattarella in un messaggio a Papa Leone XIV in occasione della Giornata della Pace. "La legge della ragione e della giustizia, non quella del più forte e del più temerario torni a essere regola relazioni internazionali".No sopraffazioni "non è utopia per ingenui ottimisti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: “Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali”
Leggi anche: La lettera di Mattarella a Papa Leone XIV: «L’Italia ripudia la guerra, no alla legge del più forte»
Messaggio di Mattarella a Papa Leone: "L'Italia ripudia la guerra, no alla legge del più forte" - "Abbiamo il dovere di resistere" alla "oscura inerzia, rivolta verso abissi della storia che il genere umano ha già tragicamente sperimentato". msn.com
Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: “Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali” - Il Presidente cita Paolo VI all'ONU e richiama alla necessità di "resistere all'oscura inerzia" verso gli abissi della storia ... ilfattoquotidiano.it
Mattarella al Papa: "Resistere all'oscura inerzia rivolta verso gli abissi della storia" - Il Presidente della Repubblica in una lettera inviata al Pontefice: ""L'Italia ripudia la guerra, no alla legge del più forte" ... huffingtonpost.it
Il Presidente Mattarella legge il nostro tempo. Indica una rotta. È l’unico a non arretrare di fronte alle responsabilità che abbiamo davanti. È tempo di scelte chiare e coraggiose per il Paese. x.com
LA MANOVRA IN GAZZETTA UFFICIALE, IN VIGORE DA DOMANI STASERA IL MESSAGGIO DI MATTARELLA, L'APPELLO AI GIOVANI La legge di bilancio, approvata ieri in via definitiva dalla Camera, è già in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore domani. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.