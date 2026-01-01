Mattarella | La democrazia più forte di tutto Ai giovani | non rassegnatevi siate esigenti coraggiosi

In occasione del nuovo anno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato la forza della democrazia e l’importanza dell’impegno dei giovani. Invita a non rassegnarsi di fronte alle sfide, ma a essere esigenti e coraggiosi nel difendere i valori fondamentali della nostra società. Un messaggio di speranza e responsabilità, che richiama l’attenzione sulla necessità di partecipare attivamente alla vita democratica del Paese.

Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli Italiani in occasione del nuovo anno. Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Mattarella: «Ripugnante il rifiuto della pace. La Repubblica è uno spartiacque. Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia»?Ai giovani: «Siate esigenti e coraggiosi»

Leggi anche: "La democrazia è più forte di tutto". Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. E ai giovani: "Siate esigenti"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mattarella | ' nessun ostacolo più forte della nostra democrazia'; La democrazia è più forte di tutto Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica E ai giovani | Siate esigenti; La democrazia più forte di tutto Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica E ai giovani | Non rassegnatevi; Mattarella nel discorso di fine anno | La democrazia è più forte di tutto Ai giovani dico | non rassegnatevi.

Mattarella, il discorso di fine anno: il testo integrale. Gli 80 anni della Repubblica, la forza della democrazia e lo sguardo al futuro - Di seguito il discorso integrale che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pronunciato al termine del 2025. ilmessaggero.it