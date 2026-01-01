Mattarella il discorso storico per il 2026 | Giovani non rassegnatevi scegliete il futuro

Il Presidente Mattarella ha rivolto un messaggio di fine anno per il 2026, invitando i giovani a non rassegnarsi e a scegliere il futuro. Nel suo discorso, richiama l’importanza della pace in Ucraina e Gaza, e celebra gli 80 anni della Repubblica italiana. Un’introduzione sobria e riflessiva che sottolinea l’impegno per un futuro di speranza e responsabilità condivisa.

Messaggio di fine anno: Mattarella apre il 2026 tra l'appello alla pace per Ucraina e Gaza e l'album degli 80 anni della Repubblica. Leggi il testo e guarda il video. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Mattarella, il discorso storico per il 2026: “Giovani, non rassegnatevi, scegliete il futuro” Leggi anche: Sergio Mattarella, il discorso di fine anno: «Ripugnante rifiutare la pace. Nessun ostacolo è più forte della democrazia. Giovani scegliete il vostro futuro» Leggi anche: Mattarella, "scegliete il vostro futuro": pace, sport e giovani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mattarella: Italia repubblicana storia di successo nel mondo grazie alla coesione sociale. Ai giovani: coraggio; Cosa dirà Mattarella nel discorso di fine anno: i giovani, il lavoro, l'appello per la pace e la coesione sociale; Il discorso di Mattarella è stato più nostalgico e cupo del solito; Mattarella consegna la Bandiera agli atleti di Milano-Cortina 2026. La pace, i giovani, la Repubblica: cosa ha detto Mattarella nel discorso di fine anno - ROMA – Ha detto che è “ ripugnante chi rifiuta la pace “, ha citato Papa Leone, ha ricordato che il 2026 porterà con sè la ricorrenza degli 80 anni della Repubblica italiana (facendo un tuffo nel pass ... dire.it

Il testo integrale del discorso di Sergio Mattarella - ROMA – Come da tradizione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella serata del 31 dicembre ha tenuto il discorso di fine anno. dire.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

Mattarella ai giovani: Non rassegnatevi, scegliete il futuro

Il discorso di fine anno del Presidente #Mattarella è durato 15 minuti: dalla #pace al Papa passando per i giovani. Ecco cosa ha detto. #discorsodifineanno x.com

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, non ha fatto alcun accenno alla (mala)giustizia italiana. Sono stati dimenticati i detenuti e la condizione delle carceri italiane, simbolo concreto del fallimento dello Stato e della de - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.