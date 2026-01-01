Mattarella esprime cordoglio per l’esplosione a Crans-Montana
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha manifestato il suo cordoglio per l'esplosione verificatasi a Crans-Montana, esprimendo vicinanza alle persone coinvolte e alle famiglie delle vittime. L'evento ha suscitato grande preoccupazione e attenzione, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza nelle località turistiche.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso profonda tristezza per l’esplosione avvenuta nella località sciistica di Crans-Montana, che ha causato numerose vittime e feriti. In un messaggio al presidente svizzero Guy Parmelin, Mattarella ha rivolto un commosso pensiero alle famiglie colpite e ha augurato un pronto ristabilimento a chi è rimasto ferito. “Desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali”, scrive il capo dello Stato, sottolineando la vicinanza dell’Italia in questa tragica circostanza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Crans-Montana, cordoglio di Mattarella
Leggi anche: Esplosione Crans-Montana: 10 i morti
Esplosione in Svizzera, il cordoglio di Mattarella. Meloni: "Seguo l'evolversi della situazione" - L'ambasciatore a Berna Gian Lorenzo Cornado ha confermato che è stata attivata una "task- msn.com
Poliziotto ucciso a Torre del Greco, il cordoglio di Mattarella: «Profondamente rattristato» - «Ho appreso la notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati. ilmattino.it
Messaggio di fine anno del presidente Mattarella: "Lo sport, oltre al messaggio di pace, amicizia, inclusione che esprime, è un potente antidoto alla violenza giovanile e alle droghe" "Sfogliamo velocemente un album immaginario della storia della Repubblic - facebook.com facebook
Mattarella: raccogliamo l’invito di #LeoneXIV. “Se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche, di cui non conta il fondamento ma soltanto la forza polemica, non si esprime una mentalità di pace, non se ne costruiscono le x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.