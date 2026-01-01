Mattarella esprime cordoglio per l’esplosione a Crans-Montana

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha manifestato il suo cordoglio per l'esplosione verificatasi a Crans-Montana, esprimendo vicinanza alle persone coinvolte e alle famiglie delle vittime. L'evento ha suscitato grande preoccupazione e attenzione, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza nelle località turistiche.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso profonda tristezza per l’esplosione avvenuta nella località sciistica di Crans-Montana, che ha causato numerose vittime e feriti. In un messaggio al presidente svizzero Guy Parmelin, Mattarella ha rivolto un commosso pensiero alle famiglie colpite e ha augurato un pronto ristabilimento a chi è rimasto ferito. “Desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali”, scrive il capo dello Stato, sottolineando la vicinanza dell’Italia in questa tragica circostanza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

