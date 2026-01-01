Mattarella e il sermone di Capodanno | pace universale Rai salvifica e l’Italia raccontata come un dépliant turistico
Il discorso di Capodanno di Mattarella riflette temi di pace, memoria e pluralismo, offrendo uno sguardo sobrio sulla situazione italiana. Tra richiami istituzionali e riflessioni geopolitiche, il suo intervento si inserisce nel contesto di un’Italia che si racconta tra speranze e sfide, con uno stile che privilegia la riflessione e l’equilibrio, senza eccessi o sensazionalismi.
Dal Colle al Presepe geopolitico: un discorso tra buoni sentimenti, memoria istituzionale e un pluralismo Rai che suona come fantascienza Accendiamo la TV, stappiamo lo spumante e arriva lui: Sergio Mattarella, l’ultimo monaco laico della Repubblica, pronto a benedire il Paese con un’omelia c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bastano i primi minuti di ascolto. La nettezza e la chiarezza con cui Mattarella posiziona l'Italia valgono più di mesi e mesi di dibattiti tra maggioranza e opposizione. L'Italia deve rimanere dove è sempre stata con forza e responsabilità: protagonista in Europa
Non credo proprio , ma dovrebbe farlo , il solito sermone può risparmiarselo. #Quirinale #discorso
