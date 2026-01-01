Mattarella convince tutti | apprezzamenti da governo e opposizioni Meloni | orgogliosi della nostra storia

Il discorso di Mattarella riceve consenso trasversale, sottolineando l'importanza della pace, del ruolo dei giovani e del futuro. Tra temi centrali anche lavoro, sanità e il richiamo ai valori e alla forza della Repubblica italiana. Un messaggio di unità che riflette l’impegno condiviso per il progresso e la stabilità del paese, apprezzato sia dal governo che dall’opposizione.

La pace, innanzitutto. Ma anche le parole sui giovani e il futuro. E poi il lavoro, la sanità e il richiamo alla storia e forza della nostra Repubblica. Sono i passaggi del discorso di fine anno del Capo dello Stato che la politica e le istituzioni più sottolineano. E, seppur con sfumature diverse, è unanime e bipartisan il plauso a Sergio Mattarella. La premier Giorgia Meloni ha telefonato al presidente della Repubblica per esprimere "l'apprezzamento del governo". Nel corso del colloquio, Meloni ha ringraziato Mattarella per "aver posto l'accento sul significato profondo incarnato dall'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, che ci si appresta a celebrare nel 2026.

Dal Capo dello Stato le ragioni storiche, politiche e etiche della nostra Repubblica, e un monito contro la logica della contrapposizione come sistema. Grazie Presidente Mattarella e buon anno anche a Lei