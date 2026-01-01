Mattarella cita le olimpiadi di Milano-Cortina | Motivo di gioia orgoglio e appartenenza

Nel suo messaggio di fine anno, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato il valore delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, evidenziando come rappresentino motivo di gioia, orgoglio e senso di appartenenza per l’Italia. Ricordando anche le Olimpiadi di Roma del 1960, il presidente ha richiamato l’importanza di questi eventi come simbolo di unità e progresso nazionale.

Nel tradizionale messaggio di fine anno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il filo ideale che unisce le Olimpiadi di Roma del 1960 ai prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Un legame che unisce Roma e Milano, due capitali simboliche della storia e del.

Grazie Presidente Mattarella. Nel 2026 faremo ogni cosa per essere degni di una generazione che ci ha donato diritti, libertà e democrazia. Oggi Lei ha ricordato a tutte e tutti quanto sia stata decisiva la nascita della Repubblica e quanto sia oggi fondamental - facebook.com facebook

