Mathieu Van der Poel inizia il 2026 dominando il Trofee Baal Ottimo Fontana

Mathieu Van der Poel ha aperto il 2026 con una vittoria nel Trofee Baal, gara valida per il circuito X20 di ciclocross. L’olandese si è distinto nel classico appuntamento svoltosi in Belgio, confermando la sua forma e il ruolo di protagonista nel settore. Buona prestazione anche per Fontana, che ha concluso la competizione in una posizione di rilievo.

Non poteva iniziare meglio il 2026 di Mathieu van der Poel. L'olandese si è infatti imposto in occasione del Trofee Baal 2026, appuntamento valido per il circuito X20 di ciclocross andato in scena quest'oggi presso l'omonimo villaggio belga. Partita solida quella del corridore (sesto successo in stagione per lui) che, dopo un primo giro di assestamento, ha letteralmente rotto gli indugi nel secondo dando vita ad un allungo che lo ha portato in testa, facendo la differenza in particolar modo dei tratti più tecnici, quelli misti. Nel quarto giro però il nativo di Kapellen compie una sbavatura di rilievo sbandando, cadendo e subendo il sorpasso da un ottimo Emiel Verstrynge.

