Masticare fa bene al cervello, la scoperta.

Recenti studi evidenziano come il masticare possa favorire la concentrazione e le funzioni cognitive. Al contrario, la perdita dei denti non solo complica l’alimentazione, ma potrebbe influenzare anche il benessere mentale. Questi risultati sottolineano l’importanza di prendersi cura della salute orale per mantenere le capacità cognitive nel tempo.

Dalla ricerca arriva una notizia curiosa, che farà la gioia di tanti appassionati di chewing-gum. Masticare, infatti, aiuterebbe a concentrarsi e a pensare, mentre la perdita dei denti non solo renderebbe più difficile mangiare, ma potrebbe impattare sul benessere del cervello e sulle capacità cognitive. A dircelo è uno studio dell’Università di Hiroshima, condotto però sui topi e destinato a far discutere. Gli animaletti anziani privati dei molari, spiegano gli studiosi su ‘Archives of Oral Biology’, subiscono un declino cognitivo misurabile, anche quando la loro nutrizione rimane perfettamente intatta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

