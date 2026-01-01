MasterChef anticipazioni di giovedì 1 gennaio | il ritorno di Chiara Pavan la prima esterna e chi sarà eliminato

Giovedì 1 gennaio, su Sky, torna MasterChef con nuove sfide e anticipazioni. Chiara Pavan fa il suo ritorno, mentre si svolge la prima esterna. La puntata include la Masterclass, un momento importante per i concorrenti. È prevista anche l’eliminazione di uno dei partecipanti. Segui gli aggiornamenti per scoprire come si svilupperà questa fase del talent culinario.

