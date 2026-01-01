Masseria Termetrio si trasforma in polo culturale | stanziati 3 milioni per il recupero
La Masseria Termetrio di Cisternino si prepara a essere riqualificata grazie a un investimento di 3 milioni di euro. Il progetto mira a trasformare questa storica struttura in un polo culturale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e alla promozione delle attività culturali locali. La rigenerazione della masseria rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la crescita culturale della zona.
CISTERNINO - Sta per prendere forma nel territorio di Cisternino un progetto di rigenerazione culturale che vede al centro la storica Masseria Termetrio. L'Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla gestione della struttura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Stanziati quasi 7 milioni di euro per il recupero dell'ex base Nato West Star
Leggi anche: Lo storico anello dell'Autodromo di Monza tornerà a nuova vita: stanziati 4 milioni per il recupero
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.