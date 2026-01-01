Martina Colombari il messaggio nella notte di Capodanno | le parole per il figlio e per Billy Costacurta

Martina Colombari ha condiviso un messaggio nella notte di Capodanno su Instagram, accompagnato da fotografie che riflettono il suo stato d’animo e i momenti più significativi dell’anno passato. Le parole sono dedicate al figlio e a Billy Costacurta, offrendo uno sguardo sincero e riflessivo su emozioni e ricordi recenti. Un messaggio intimo che invita alla riflessione, senza enfasi o sensazionalismi.

Nella notte di Capodanno Martina Colombari si è lasciata andare alle emozioni. Su Instagram ha condiviso un carosello di scatti intensi e suggestivi che raccontano l'anno appena concluso, un anno che - come lascia intendere - avrebbe voluto non finisse mai. Sono stati mesi complessi, ma anche.

