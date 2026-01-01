Maria Rosaria record dei primi nati per un pelo | resiste da 39 anni il primato che Claudio ha provato a soffiarle

Maria Rosaria Daloiso, soprano di Margherita di Savoia, ha mantenuto per il 39º anno consecutivo il record del primo nato dell'anno in provincia di Foggia. Con una resistenza che dura da quasi quattro decenni, il suo primato si conferma, nonostante gli sforzi di Claudio di provarci. Un risultato che rappresenta una curiosità locale, simbolo di continuità e tradizione nel territorio.

Per il 39esimo anno consecutivo, anche quest'anno, seppur sul filo di lana, Mariarosaria Daloiso, soprano di Margherita di Savoia, ha confermato il record del primo nato dell'anno più veloce di sempre in provincia di Foggia.Nata presso la seconda divisione di ostetricia e ginecologia della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Maria Rosaria record dei primi nati per un pelo: resiste da 39 anni il primato che Claudio ha provato a soffiarle Leggi anche: C'è un record di Coppi al Lombardia che resiste da 71 anni. E Pogacar può cancellarlo... Leggi anche: Fiamme divorano casa: Maria Rosaria muore a 61 anni. Cosa ha causato l'incendio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. «Ogni edizione supera sempre dei record». Maria Rosaria record dei primi nati per un pelo: resiste da 39 anni il primato che Claudio ha provato a soffiarle - Maria Rosaria, 39 anni di Margherita di Savoia, mantiene il record dei primi nati al Policlinico di Foggia Per il 39esimo anno consecutivo, anche quest'anno, seppur sul filo di lana, Mariarosaria ... foggiatoday.it

Perché Maria Rosaria Boccia ha lasciato gli studi di È sempre Cartabianca prima della diretta - I giornali raccontano i retroscena del forfait improvviso di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca, nonostante l’intervista ampiamente annunciata poco prima della diretta. fanpage.it

Maria Rosaria Boccia, risolto il mistero della sua laurea in Economia e Management - Da quando è scoppiato il caso che ha coinvolto la 41enne di Pompei e l’ex ministro della cultura Sangiuliano, tra i tanti argomenti che sono diventati di ... notizie.tiscali.it

Alessandro De Gerardis. . I saluti pseudo-spagnoli tra Maria Rosaria Gavar e Alessandro De Gerardis su #Rai #Isoradio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.