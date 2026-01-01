Margot Mia è la prima bambina nata a Trieste nel 2026, alle 7:15 di questa mattina, 1 gennaio. È venuta alla luce presso l'ospedale Burlo Garofolo. Questa nascita segna l'inizio del nuovo anno per la città, portando con sé un momento di gioia e speranza per le famiglie triestine.

La prima bimba nata a Trieste nel 2026 si chiama Margot Mia ed è venuta alla luce al Burlo alle 7:15 di oggi 1 gennaio. Margot Mia è la quarta nascita in Friuli Venezia Giulia. Gli altri tre bambini, Riccardo, Ettore e Liam, sono nati a Udine. Riccardo è nato alle 00:08 all'ospedale Santa Maria. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Margot Mia è la prima bimba nata a Trieste nel 2026

