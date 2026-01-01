Maretti LegaCoop in tv | I dazi? Un errore grave ma anche l' Europa utilizza politiche protezionistiche

Cristian Maretti, presidente nazionale di LegaCoop agroalimentare, commenta in tv le recenti decisioni sui dazi. Sottolinea come siano un errore grave, evidenziando anche che l’Europa adotta politiche protezionistiche. Con una consolidata esperienza negli scenari commerciali internazionali, Maretti offre una prospettiva equilibrata sui rischi e le implicazioni di queste misure. La sua analisi si inserisce in un quadro più ampio di dialogo e confronto tra le politiche commerciali nazionali ed europee

