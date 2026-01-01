Maresca si è dimesso lascia il Chelsea dopo 18 mesi

Enzo Maresca si è dimesso dall’incarico di allenatore del Chelsea, dopo 18 mesi alla guida della squadra. La decisione è arrivata due giorni dopo il pareggio casalingo contro il Bournemouth. Con questa scelta, Maresca lascia il club in un momento di transizione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La sua partenza segna un nuovo capitolo per il Chelsea e per il tecnico italiano.

AGI -  Enzo Maresca  non è più l'allenatore del  Chelsea: il 45enne tecnico italiano si è  dimesso  due giorni dopo il pareggio interno per 2-2 con il Bournemouth. Sulla decisione hanno pesato i  risultati negativi  (appena una vittoria nelle ultime sette partite di  Premier League ) ma anche le  incomprensioni con la società  dopo un'ottima prima stagione a Stamford Bridge con i trionfi in  Conference League  e  Mondiale per Club  e il ritorno dei  Blues in Champions. Maresca, arrivato dal  Leicester City, non ha gradito i malumori nel club londinese per la distanza dal vertice (15 punti dalla capolista  Arsenal ). 🔗 Leggi su Agi.it

