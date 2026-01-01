Maresca si è dimesso lascia il Chelsea dopo 18 mesi

Enzo Maresca si è dimesso dall’incarico di allenatore del Chelsea, dopo 18 mesi alla guida della squadra. La decisione è arrivata due giorni dopo il pareggio casalingo contro il Bournemouth. Con questa scelta, Maresca lascia il club in un momento di transizione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali. La sua partenza segna un nuovo capitolo per il Chelsea e per il tecnico italiano.

AGI - Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: il 45enne tecnico italiano si è dimesso due giorni dopo il pareggio interno per 2-2 con il Bournemouth. Sulla decisione hanno pesato i risultati negativi (appena una vittoria nelle ultime sette partite di Premier League ) ma anche le incomprensioni con la società dopo un'ottima prima stagione a Stamford Bridge con i trionfi in Conference League e Mondiale per Club e il ritorno dei Blues in Champions. Maresca, arrivato dal Leicester City, non ha gradito i malumori nel club londinese per la distanza dal vertice (15 punti dalla capolista Arsenal ). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Maresca si è dimesso, lascia il Chelsea dopo 18 mesi Leggi anche: Maresca lascia il Chelsea: ufficiale la separazione Leggi anche: Il Chelsea di Maresca batte l’Everton e si toglie i sassolini: «C’è chi non ci supporta» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tensione alle stelle in casa Chelsea: Maresca verso le dimissioni Enzo Maresca va verso le dimissioni da tecnico del Chelsea. Oggi, ben prima della partita di domenica in casa del Manchester City. Ancora nessun annuncio ufficiale, né da parte dell’unico - facebook.com facebook

