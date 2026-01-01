Dopo un anno di successi, il Chelsea ha deciso di separarsi da Enzo Maresca, nonostante qualificazioni in Champions e due trofei conquistati. Secondo il Telegraph, il cambio di atteggiamento dell’allenatore potrebbe essere influenzato da interessi legati al Manchester City e all’ombra di Mendes. La separazione apre nuove possibilità per Maresca, mentre il mercato si muove in vista di future opportunità.

Scrive il Telegraph: Dopo 12 mesi che avevano riportato la qualificazione in Champions e due trofei (Conference League e Mondiale per club), il Chelsea ha brindato al 2026 separandosi dall’allenatore Enzo Maresca. Al Chelsea, ricorda il Telegraph, gli allenatori non durano molto. Sono già quattro gli allenatori che hanno abbandonato dall’ingresso di Todd Boehly. L’addio di Maresca è definito turbo. Il Telegraph scrive che i primi malumori sono arrivati a novembre, il suo turn-over è finito sotto il fuoco incrociato delle polemiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maresca sarà felice del divorzio col Chelsea: ci sono il City e l’ombra di Mendes sul suo cambio di atteggiamento

