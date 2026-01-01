Maresca non è più l' allenatore del Chelsea
Il Chelsea ha annunciato la separazione da Enzo Maresca, che non ricoprirà più il ruolo di allenatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club e dal tecnico, segnando un cambiamento nella guida della squadra. La notizia rappresenta un momento di svolta per il club londinese, che ora si prepara a definire i prossimi passi per la stagione.
Il club e il tecnico fanno sapere di aver deciso di separarsi LONDRA (INGHILTERRA) - Enzo . Dopo i rumors delle ultime ore sui media inglesi a seguito del pareggio di martedì col Bournemouth, ecco arrivare l'ufficialità.
