Maresca lascia il Chelsea | ufficiale la separazione

Il Chelsea ha comunicato ufficialmente la separazione dall’allenatore Enzo Maresca attraverso una nota sul proprio sito ufficiale. La decisione, presa consensualmente, segna la fine del rapporto tra il club e l’allenatore. La notizia è stata resa pubblica in modo semplice e diretto, senza annunci di ulteriori dettagli, mantenendo un tono professionale e sobrio.

Con una nota sul suo sito internet, il Chelsea annuncia che il club “e l’allenatore Enzo Maresca si sono separati. Durante la sua permanenza al Club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella Uefa Conference League e nella Coppa del Mondo per Club Fifa. Questi successi rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo”. “Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club credono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere in carreggiata la stagione”, si legge ancora nel comunicato del Chelsea che augura “a Enzo il meglio per il futuro” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maresca lascia il Chelsea: ufficiale la separazione Leggi anche: Pradè lascia la Fiorentina, ufficiale: clamoroso terremoto in casa Viola. Il comunicato del club che svela tutti i dettagli sulla separazione con il ds Leggi anche: Chelsea, Maresca rompe il silenzio: parole che pesano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Chelsea, ufficiale l'addio di Enzo Maresca: il tecnico lascia il club dopo 18 mesi; Il Blues di Maresca ha conquistato tutti nel 2025; Enzo Maresca riceve un ultimatum dal Chelsea: le 9 partite di gennaio decisive per il suo futuro; Il Chelsea non ingrana, Enzo Maresca sotto accusa: la situazione. Maresca lascia il Chelsea: ufficiale la separazione - Con una nota sul suo sito internet, il Chelsea annuncia che il club "e l'allenatore Enzo Maresca si sono separati. lapresse.it

Maresca lascia il Chelsea, l'allenatore italiano non guiderà più i Blues: problemi con la società, cosa è successo - Non è ancora ufficiale ma la decisione è stata ormai presa e arriva direttamente ... msn.com

Maresca chiude con il Chelsea, separazione improvvisa per il tecnico! - Enzo Maresca ha informato il Chelsea che non sarà più l’allenatore. generationsport.it

Cosa sta succedendo davvero con Maresca al Chelsea?

` Il 2025 sta finendo ma ci lascia ricordi indelebili. 34 maschietti e 28 femminucce si aggiungono al libro della vita della nostra cittadina, che cresce sempre di più. E prima che l’anno finisc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.