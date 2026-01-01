Maresca lascia il Chelsea | il tecnico italiano si dimette con effetto immediato

Maresca ha annunciato le dimissioni immediate dalla guida tecnica del Chelsea, segnando un cambiamento importante nel club inglese. Dopo aver portato in breve tempo risultati significativi, tra cui la vittoria in Conference League e nel Mondiale per club, l'allenatore italiano lascia il suo incarico. Questa decisione rappresenta un momento di svolta per il futuro del club e apre nuovi scenari in Premier League.

Terremoto in Premier League dove il Chelsea ha salutato il suo allenatore capace di conquistare in un anno Conference League e Mondiale per club. Enzo Maresca lascia i Blues dopo gli ultimi deludenti risultati e i rapporti non più idilliaci con la dirigenza. MARESCA LASCIA IL CHELSEA: I PERCHÉ DELL’ADDIO Non sono bastati i due trofei conquistati in un anno a sanare una frattura determinata da un dicembre nero sul piano dei risultati, con due vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ma soprattutto dalle dichiarazioni al vetriolo rilasciate dal tecnico italiano al termine del match contro l’Everton(“ prima di questa gara ho trascorso le quarantotto peggiori della mia vita). 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

