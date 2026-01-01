Maresca Juve dopo l’addio al Chelsea in Inghilterra svelano questo retroscena sui bianconeri Cosa è successo
Dopo la recente separazione dal Chelsea, Maresca Juve ha condiviso un interessante retroscena riguardante i bianconeri. L’articolo analizza i dettagli e le circostanze che hanno caratterizzato questa scelta, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche interne e le prospettive future del club. Una lettura utile per chi desidera comprendere meglio le recenti evoluzioni della Juventus.
dopo l’esonero di Tudor. Il 2026 calcistico si apre con una notizia fragorosa proveniente dalla Premier League: il Chelsea e Enzo Maresca hanno ufficializzato la propria separazione. L’avventura del tecnico italiano a Stamford Bridge si conclude dopo soli sei mesi dalla conquista del Mondiale per Club, al termine di un periodo segnato da tensioni crescenti e culminato nel deludente pareggio per 2-2 contro il Bournemouth. Le ragioni del divorzio. Secondo le ricostruzioni della BBC e di altre fonti britanniche, il rapporto tra Maresca e l’ambiente dei Blues era ormai logoro su più fronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Fiorentina Juve, Tuttosport svela il retroscena: «Dopo la partita è successo questo nello spogliatoio dei bianconeri». La rivelazione
Leggi anche: Spalletti Juve, Comolli svela il retroscena: i bianconeri ci avevano già pensato dopo le dimissioni del CT? Ecco cosa è successo a giugno
Maresca sarà felice del divorzio col Chelsea: ci sono il City e l’ombra di Mendes sul suo cambio di atteggiamento - L'addio di Maresca al Chelsea: una sola vittoria nelle ultime sette partite. ilnapolista.it
Un anno e mezzo di Maresca allenatore del Chelsea: due trofei dopo, l'addio - Si è conclusa dopo un anno e mezzo, e con due trofei in più nel palmares, l'esperienza di Enzo Maresca come allenatore del Chelsea. tuttomercatoweb.com
Clamoroso Chelsea! Enzo Maresca dice addio dopo il trionfo Mondiale - Il tecnico italiano esonerato a sorpresa: rapporti logorati con la dirigenza e risultati deludenti alla base della rottura ... msn.com
Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea, lo vedreste un giorno sulla panchina della Juventus… Si o No - facebook.com facebook
Ziliani: "Che balla sulla Juve! E Maresca che aveva paura di Napoli ora potrà..." x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.