Maresca Juve dopo l’addio al Chelsea in Inghilterra svelano questo retroscena sui bianconeri Cosa è successo

1 gen 2026

Dopo la recente separazione dal Chelsea, Maresca Juve ha condiviso un interessante retroscena riguardante i bianconeri. L’articolo analizza i dettagli e le circostanze che hanno caratterizzato questa scelta, offrendo uno sguardo approfondito sulle dinamiche interne e le prospettive future del club. Una lettura utile per chi desidera comprendere meglio le recenti evoluzioni della Juventus.

dopo l’esonero di Tudor. Il 2026 calcistico si apre con una notizia fragorosa proveniente dalla Premier League: il  Chelsea  e  Enzo Maresca  hanno ufficializzato la propria separazione. L’avventura del tecnico italiano a Stamford Bridge si conclude dopo soli sei mesi dalla conquista del Mondiale per Club, al termine di un periodo segnato da tensioni crescenti e culminato nel deludente pareggio per 2-2 contro il Bournemouth. Le ragioni del divorzio. Secondo le ricostruzioni della BBC e di altre fonti britanniche, il rapporto tra Maresca e l’ambiente dei  Blues  era ormai logoro su più fronti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

