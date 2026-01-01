Maresca Chelsea è finita! Ufficiale la separazione tra le parti | lo rende noto la società inglese Il comunicato

Da calcionews24.com 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Chelsea ha annunciato ufficialmente la separazione da Enzo Maresca, segnando la fine del suo incarico come allenatore. La decisione, comunicata dalla società, rappresenta un nuovo capitolo per il club inglese. La stagione 2026 della Premier League inizia così con un cambiamento importante alla guida tecnica, in un contesto di rinnovamento e riorganizzazione.

Maresca Chelsea, è addio: la società rende ufficiale la rottura con un comunicato che sancisce la fine dell’avventura Il 2026 della Premier League si apre con un vero scossone: Enzo Maresca ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore del Chelsea. Il tecnico italiano non guiderà i Blues già nella prossima sfida, in programma domenica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

maresca chelsea 232 finita ufficiale la separazione tra le parti lo rende noto la societ224 inglese il comunicato

© Calcionews24.com - Maresca Chelsea, è finita! Ufficiale la separazione tra le parti: lo rende noto la società inglese. Il comunicato

Leggi anche: Maresca lascia il Chelsea: ufficiale la separazione

Leggi anche: Tensione tra Maresca e il Chelsea dopo le ultime partite: il duro sfogo diretto alla società

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maresca fischiato da una parte dello Stamford Bridge alla dirigenza del Chelsea non è passato inosservato.

maresca chelsea 232 finitaTra Chelsea ed Enzo Maresca &#232; finita - “Con obiettivi importanti ancora da giocarsi in quattro competizioni, inclusa la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un ... sportal.it

Sancho, telenovela finita: UFFICIALE il trasferimento al Chelsea di Maresca - L’ex obiettivo della Juventus rimane in Premier League Si &#232; conclusa nell’ultimo giorno di ... calciomercato.it

Chelsea, Maresca: "L'obiettivo &#232; finire tra le prime quattro. Non siamo qui per sopravvivere" - Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita che i Blues giocheranno contro l'Aston Villa in Premier League, fornendo nuovi aggiornamenti sugli infortunati ... m.tuttomercatoweb.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.