Maresca Chelsea è finita! Ufficiale la separazione tra le parti | lo rende noto la società inglese Il comunicato
Il Chelsea ha annunciato ufficialmente la separazione da Enzo Maresca, segnando la fine del suo incarico come allenatore. La decisione, comunicata dalla società, rappresenta un nuovo capitolo per il club inglese. La stagione 2026 della Premier League inizia così con un cambiamento importante alla guida tecnica, in un contesto di rinnovamento e riorganizzazione.
Maresca Chelsea, è addio: la società rende ufficiale la rottura con un comunicato che sancisce la fine dell’avventura Il 2026 della Premier League si apre con un vero scossone: Enzo Maresca ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore del Chelsea. Il tecnico italiano non guiderà i Blues già nella prossima sfida, in programma domenica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Maresca fischiato da una parte dello Stamford Bridge alla dirigenza del Chelsea non è passato inosservato.
Tra Chelsea ed Enzo Maresca è finita - “Con obiettivi importanti ancora da giocarsi in quattro competizioni, inclusa la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un ... sportal.it
UFFICIALE: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea Con un comunicato pubblicato sui proprio canali ufficiali, il Chelsea ha annunciato la separazione da Enzo Maresca: “Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui l - facebook.com facebook
Kocin Chelsea, Enzo Maresca ya bar ungiyar yayin da take ta biyar a teburin Premier League. Maresca, wanda yake da kwantiragi da Chelsea har shekarar 2029 ya samu saani da shugabannin ungiyar, kuma ya lashe kofin Club World Cup a 2025. x.com
