Mare in tempesta di fine anno | onde impetuose sfidano l' antica torretta

Il mare in tempesta di fine anno mostra onde impetuose che si infrangono contro l'antica torretta, simbolo di storia e stabilità. Nuvole grigie scorrono nel cielo azzurro, creando un contrasto tra calma apparente e forza naturale. Questa scena richiama la forza della natura e il passare del tempo, elementi che caratterizzano il paesaggio costiero in momenti di cambiamento.

Nuvole grigie corrono nel cielo azzurro, mentre l'antica torretta sfida silenziosa l'ira del mare che non trova pace. Onde spumeggianti si infrangono sui massi, mentre la barca solitaria attende i passi di un nuovo anno che sta per arrivare. Nello scatto di Luigi Rizzello, Lendinuso saluta il.

