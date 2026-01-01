Marco Panichi elogia Sinner | Lui e Djokovic sono i migliori per un aspetto

Marco Panichi esprime apprezzamenti su Jannik Sinner, sottolineando che, insieme a Novak Djokovic, rappresentano i migliori in un aspetto specifico. Intervistato da Massimo Calandri per La Repubblica, Panichi analizza le qualità e le prestazioni di questi due atleti, evidenziando la loro importanza nel panorama tennistico attuale. Le sue parole offrono una visione equilibrata e dettagliata sulla crescita e il ruolo di Sinner e Djokovic nel circuito professionistico.

Arriva dalla voce di Marco Panichi, raggiunto da Massimo Calandri (La Repubblica), una serie di considerazioni interessanti relative ai due uomini che sono stati più importanti in generale e nell’ultimo periodo a livello professionale. Uno è Novak Djokovic, l’altro è Jannik Sinner. Si parte con l’altoatesino, con una premessa: “ Una premessa importante: del mio rapporto con Jannik non posso parlare per ragioni contrattuali. Non faccio nomi. Dico che, in generale, ad alcuni atleti certe ‘improvvisazioni’ possono servire per imparare a gestire le emozioni. Una cosa però credo di poterla dire: i tre mesi della sua squalifica sono stati uno dei momenti più belli nella mia vita professionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Panichi elogia Sinner: “Lui e Djokovic sono i migliori per un aspetto” Leggi anche: Djokovic, che elogi a Sinner: “Mi rivedo in lui, ricorda me nei tempi migliori” Leggi anche: Novak Djokovic: “Quanto fatto da Sinner sui campi indoor è storico. Lui e Alcaraz sono stratosferici” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Rottura Sinner-Panichi, l'ex preparatore: Di Jannik non posso parlare per il contratto. Ma lui...; Panichi: Non posso parlare di Sinner. Non ho mai conosciuto nessuno come Djokovic?. Marco Panichi elogia Sinner: “Lui e Djokovic sono i migliori per un aspetto” - Arriva dalla voce di Marco Panichi, raggiunto da Massimo Calandri (La Repubblica), una serie di considerazioni interessanti relative ai due uomini che ... oasport.it Marco Panichi: “Non posso parlare di Sinner”. Poi però: “Una cosa credo di poterla dire” - Marco Panichi spiega di essere tuttora vincolato dalla clausola di riservatezza che era inserita nel contratto con Jannik Sinner, poi però il preparatore ... fanpage.it

Marco Panichi: "Di Jannik Sinner non posso parlare. Tre mesi di squalifica? Tra i momenti più belli della mia vita professionale" - L'ex preparatore atletico del n° 2 del mondo ha spiegato di non poter parlare del suo rapporto con l'altoatesino, sorprendendo sui mesi di squalifica. eurosport.it

