Marcia per la pace a Bologna | in duemila in piazza tra appelli dialogo e distanze sulla tappa finale

La marcia per la pace a Bologna, alla sua decima edizione, si è svolta il primo gennaio, coinvolgendo oltre duemila partecipanti. Nonostante il freddo, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali hanno preso parte all’evento, che ha promosso dialogo, solidarietà e riflessione sui temi della pace. La manifestazione si è conclusa con un momento di confronto e appelli per un futuro di maggiore coesione e rispetto.

Oltre duemila di persone hanno sfidato il freddo pungente partecipando alla marcia per la pace a Bologna, giunta alla decima edizione e come da tradizione in programma il primo giorno dell'anno. "Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti" lo slogan scelto per l'iniziativa.

Bologna, in 2mila alla Marcia per la Pace. La comunità ebraica solo alla partenza, De Paz: «Non è una critica ma un'idea» - Il presidente della Comunità ebraica De Paz, che aveva chiesto una modifica del programma, non è rimasto fino al termin ... corrieredibologna.corriere.it

In mille alla Marcia per la Pace di Bologna - Disarmati e disarmanti" è lo slogan che accompagna l'iniziativa. rainews.it

#1gennaio #Modena Marcia per la Pace partenza ore 15.00 dal Parco Novi Sad arrivo ore 17.00 in piazza Roma - facebook.com facebook

Marcia della pace: “Il programma non cambia, ma De Paz sarà con noi all’appello religioso e civile” x.com

