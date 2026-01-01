Marcia per la pace a Bologna | in duemila in piazza tra appelli dialogo e distanze sulla tappa finale | FOTO

La marcia per la pace di Bologna, giunta alla decima edizione, si è svolta in una giornata di gennaio con oltre duemila partecipanti. Nonostante il freddo, cittadini e rappresentanti hanno preso parte alla manifestazione, che ha visto momenti di dialogo e appelli per un futuro di convivenza e rispetto. L’evento si conferma come un’occasione di condivisione e riflessione sulla pace, mantenendo la tradizione del primo giorno dell’anno.

Oltre duemila di persone hanno sfidato il freddo pungente partecipando alla marcia per la pace a Bologna, giunta alla decima edizione e come da tradizione in programma il primo giorno dell’anno. “Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti” lo slogan scelto per l’iniziativa, che ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Marcia per la pace a Bologna: in duemila in piazza tra appelli, dialogo e distanze sulla tappa finale | FOTO Leggi anche: Marcia per la pace a Bologna: in duemila in piazza tra appelli, dialogo e distanze sulla tappa finale Leggi anche: Marcia per la pace a Bologna: in mille in piazza tra appelli, dialogo e distanze sulla tappa finale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Marcia della pace; Bologna: Marcia della pace, giovedì 1 gennaio appuntamento alle 14.45 in piazza VIII Agosto; Pannolini lavabili: a Guastalla è già “scelta green” per una famiglia di nuovi nati su quattro; Un 1Â° gennaio con la marcia della pace, il via dal ponte di Tiberio. 'Una responsabilità politica quotidiana'. Bologna, 2000 persone alla marcia della pace. L’appello interreligioso, ma restano le polemiche - Qui il presidente della Comunità ebraica di Bologna Daniele De Paz non ha partecipato all’incontro perché ritenuto “t ... msn.com

In mille alla Marcia per la Pace di Bologna - Disarmati e disarmanti" è lo slogan che accompagna l'iniziativa. rainews.it

Bologna, in 2mila alla Marcia per la Pace. La comunità ebraica solo alla partenza, De Paz: «Non è una critica ma un'idea» - Il presidente della Comunità ebraica De Paz, che aveva chiesto una modifica del programma, non è rimasto fino al termin ... corrieredibologna.corriere.it

Domani pomeriggio alle 15 inizieremo il nuovo anno con una Marcia della Pace Il ritrovo sarà al Novi Sad, da dove partirà il corteo che attraverserà tutto il centro. Un appuntamento simbolico e importante che darà il via anche agli eventi di Modena Capitale - facebook.com facebook

Marcia della pace: “Il programma non cambia, ma De Paz sarà con noi all’appello religioso e civile” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.