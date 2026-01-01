Marcia della pace di Bologna restano le divisioni De Paz | La seconda parte della manifestazione è troppo politica

La Marcia della pace di Bologna ha suscitato discussioni, con alcune divisioni tra i partecipanti. Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, ha annunciato che non prenderà parte alla seconda parte della manifestazione, ritenendo che questa si sia spostata troppo sul piano politico. La manifestazione, iniziata con intenti di unità e dialogo, mostra così alcune differenze di vedute tra gli organizzatori e le parti coinvolte.

Bologna, 1 gennaio 2025 – Marcia della pace. senza pace. Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna, conferma che non parteciperà alla seconda parte della manifestazione in piazza Nettuno, coordinata dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza. Due, infatti, i momenti della tradizionale marcia dal titolo ‘Dalla parte delle vittime. Disarmati e disarmanti’ che si terrà oggi pomeriggio: il primo alle 14.45 in piazza VIII Agosto alla presenza del sindaco Matteo Lepore, del cardinale Matteo Zuppi, delle comunità cittadine e di cristiani, ebrei e islamici, con anche Yassine Baradai, nuovo presidente Ucoii e Abu Bakr Moretta, presidente della Comunità religiosa islamica italiana con un appello a pace, diritti umani, democrazia; il secondo, alle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcia della pace di Bologna, restano le divisioni. De Paz: “La seconda parte della manifestazione è troppo politica” Leggi anche: Un 1° gennaio con la marcia della pace, il via dal ponte di Tiberio. "Una responsabilità politica quotidiana" Leggi anche: Il 2026 inizia con la marcia della pace, partenza dalla stazione. "Una responsabilità politica quotidiana" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bologna marcia per la pace il primo giorno dell'anno: il programma - Queste le parole che annunciano la tradizionale marcia per la pace, la decima, che si svolge il primo giorno dell'anno a Bologna. virgilio.it

