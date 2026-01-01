Manovra | ok al nuovo maxiemendamento del governo

In data 20 dicembre, la commissione Bilancio del Senato ha approvato il nuovo maxiemendamento del governo. La proposta include il rifinanziamento delle Zes e del credito d’imposta, oltre a modifiche sulle modalità di anticipazione della pensione di vecchiaia tramite il cumulo della previdenza complementare. La decisione rappresenta un passaggio importante nel percorso legislativo e avrà ripercussioni sulle policy economiche e sociali del paese.

Roma, 20 dic. (LaPresse) – Via libera in commissione Bilancio del Senato al nuovo maxiemendamento del governo presentato questa mattina, che contiene tra l'altro il rifinanziamento di Zes e credito d'imposta, lo stop alla possibilità di anticipare la pensione di vecchiaia mediante il cumulo della previdenza complementare. L'unica modifica approvata è il subemendamento di Lega-FdI per estendere i benefici degli aumenti contrattuali.

Manovra, ok in commissione: lunedì in Aula - I l maxiemendamento del governo e la legge di bilancio approderanno in aula lunedì. rainews.it

Manovra, ok al maxi emendamento del governo poi è scontro sul ‘blitz’ del condono, ma c’è il dietrofront - Stop all’anticipo della pensione grazie al cumulo di importi con la previdenza complementare, Zes, Tfr e aiuti alle imprese: le misure previste ... dire.it

