Manfredi dal palco del concertone di Capodanno | Serata fantastica tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti

Manfredi ha commentato il concerto di Capodanno a Napoli, descrivendo la serata come un’esperienza unica tra migliaia di napoletani e turisti. Nonostante le temperature rigide, l’atmosfera calda e festosa ha prevalso, grazie a uno spettacolo artistico di successo e all’energia della città. Un evento che ha unito pubblico locale e visitatori in un’occasione di condivisione e tradizione.

“Una serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti dello spettacolo artistico con un format vincente e del calore della città nonostante le temperature. Nel 2026 ci attendono sfide impegnative a cui ci stiamo preparando, dal completamento dei cantieri alla rigenerazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Manfredi dal palco del concertone di Capodanno: "Serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti" Leggi anche: Concertone di Capodanno, Dario Cuomo tra le nuove proposte sul palco Leggi anche: Dario Cuomo tra i protagonisti del concertone di Capodanno a Napoli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trasporti, spettacoli, divieti: tutto ciò che c’è da sapere sul Capodanno a Napoli; Capodanno blindato, dalle piazze a numero chiuso ai metal detector: l’Italia festeggia con divieti e controlli rafforzati; Palermo, concerto di Capodanno: info per accedere e orario di inizio; Concertone di Capodanno a Salerno, L’altra faccia del Palco. Manfredi dal palco del concertone di Capodanno: "Serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti" - “Una serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti dello spettacolo artistico con un format vincente e del calore della città nonostante le temperature. napolitoday.it Capodanno in musica, gli ospiti del concerto condotto da Federica Panicucci - Il tradizionale concertone di Capodanno, Capodanno in Musica, va in onda su Canale 5 mercoledì 31 dicembre, subito dopo La ruota della fortuna. tg24.sky.it

Palermo, concerto di Capodanno: info per accedere e orario di inizio - PALERMO – Si avvicina l’ultimo giorno del 2025 e in tanti si preparano a partecipare al concerto in piazza Politeama a Palermo, che vedrà esibirsi Arisa e i The Kolors, con gli speaker Marco e Raf e ... livesicilia.it

Ad accendere il braciere di Piazza Plebiscito il campione del Mondo Fabio Cannavaro che ha raggiunto sul palco il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico. «Avere la fiamma olimpica a Piazza Plebiscito è un - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.