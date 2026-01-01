Mamdani presta giuramento come sindaco di New York sul Corano del nonno e su quello di Schomburg

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come primo sindaco musulmano di New York City, utilizzando due Corani: quello del nonno e uno appartenuto ad Arturo Schomburg, figura storica dell’Harlem Renaissance. L’evento si è svolto poco dopo mezzanotte, segnando un momento simbolico di inclusione e rispetto per le diverse culture presenti in città.

Zohran Mamdani ha fatto la storia prestando giuramento come primo sindaco musulmano di New York City poco dopo la mezzanotte, utilizzando il Corano del nonno e un altro appartenuto ad Arturo Schomburg, celebre scrittore e storico afroamericano che ha contribuito all'Harlem Renaissance. La scelta dei testi, resa nota dall'ufficio di Mamdani, sottolinea la ricchezza di fedi, razze ed etnie che caratterizza la Grande Mela e che ha portato alla storica vittoria Mamdani. Il primo giuramento si è svolto in forma privata presso l'ex stazione della metropolitana City Hall a Manhattan, uno dei simboli storici del sistema di trasporto sotterraneo della città, noto per i suoi archi piastrellati e i soffitti a volta.

