In Toscana, il maltempo prosegue con vento fino a 100 km/h e mareggiate, portando un’allerta gialla. Dopo le condizioni di ghiaccio e neve di Capodanno, le previsioni indicano un ulteriore peggioramento per venerdì 2 gennaio, con venti intensi e onde alte. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza e prevenire eventuali danni.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Due su due. Archiviata l’ allerta meteo di Capodanno per ghiaccio e neve, scatta una nuova allerta gialla per venerdì 2 gennaio, stavolta per vento forte e mareggiate. Intanto la Toscana questa mattina si è svegliata con temperature polari, come ampiamente annunciato. Allerta meteo 2 gennaio. Per venerdì 2 gennaio è in vigore un’allerta meteo per vento e mareggiate (dalle 6 a mezzanotte). Per la pioggia attese precipitazioni di debole-moderata intensità in particolare sulle zone settentrionali della regione. Cumulati medi intorno a 10-15 millimetri e massimi fino a 20-30 mm sui rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo in Toscana, arrivano vento a 100 all’ora e mareggiate: allerta gialla. Risveglio di Capodanno fino a -10°

