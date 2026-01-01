Mahmood scopre il ‘cuoppo’ e riscalda il Capodanno di Salerno nonostante il gelo da… Brividi

Freddo intenso ma Piazza della Libertà gremita per Mahmood. Nonostante una temperatura prossima allo zero, in migliaia hanno sfidato il gelo per assistere al concerto di fine anno di Mahmood in piazza della Libertà a Salerno, la sera del 31 dicembre. Un pubblico trasversale, composto soprattutto da giovanissimi ma anche da famiglie e curiosi, ha atteso il cantautore milanese per salutare l'arrivo del nuovo anno all'insegna della musica. Avvolto in una vistosa pelliccia bianca, Mahmood ha affrontato il freddo con ironia e leggerezza, riuscendo fin dalle prime battute a scaldare l'atmosfera e a coinvolgere la folla.

