Maggiori incassi Box Office ITALIA 2025 | L’anno dominato dal cinema nazionale

Il 2025 si è chiuso con un Box Office ITALIA stabile e solido, intorno ai 496 milioni di euro totali e circa 68 milioni di presenze (dati Cinetel aggiornati al 30 dicembre). Un anno in cui il prodotto nazionale ha fatto la differenza, trainando il mercato con quote superiori al 40% in molti periodi, grazie a commedie popolari e successi natalizi. Il vero fenomeno dell’anno è stato, ovviamente, Buen Camino di Checco Zalone (regia Gennaro Nunziante), che ha debuttato il 25 dicembre e in soli quattro giorni ha incassato oltre 26.9 milioni di euro, diventando il film più visto del 2025 e segnando la migliore apertura natalizia di sempre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

