Maggiori incassi Box Office ITALIA 2025 | L’anno dominato dal cinema nazionale

Da universalmovies.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2025 si è concluso con un andamento stabile del Box Office in Italia, raggiungendo circa 496 milioni di euro e registrando circa 68 milioni di presenze, secondo i dati Cinetel aggiornati al 30 dicembre. Un risultato che conferma la solidità del settore cinematografico nazionale, evidenziando un andamento positivo e una partecipazione costante del pubblico durante l’anno.

Il 2025 si è chiuso con un Box Office ITALIA stabile e solido, intorno ai 496 milioni di euro totali e circa 68 milioni di presenze (dati Cinetel aggiornati al 30 dicembre). Un anno in cui il prodotto nazionale ha fatto la differenza, trainando il mercato con quote superiori al 40% in molti periodi, grazie a commedie popolari e successi natalizi. Il vero fenomeno dell’anno è stato, ovviamente, Buen Camino di Checco Zalone (regia Gennaro Nunziante), che ha debuttato il 25 dicembre e in soli quattro giorni ha incassato oltre 26.9 milioni di euro, diventando il film più visto del 2025 e segnando la migliore apertura natalizia di sempre. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

maggiori incassi box office italia 2025 l8217anno dominato dal cinema nazionale

© Universalmovies.it - Maggiori incassi Box Office ITALIA 2025 | L’anno dominato dal cinema nazionale

Leggi anche: Gli incassi del cinema 2025: 496 milioni di euro al box office

Leggi anche: Predator badlands breaks record di incassi al box office

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

2025, i top e i flop al cinema; Checco Zalone fa il botto: 5,6 milioni al debutto con Buen Camino; Zalone travolge il Box Office con un Natale record da 5,6 milioni; Buen Camino oltre i €30 milioni al quinto giorno.

maggiori incassi box officeMaggiori incassi Box Office ITALIA 2025 | L’anno dominato dal cinema nazionale - Classifica box office Italia 2025: Buen Camino di Checco Zalone domina con oltre 26 milioni in 4 giorni. universalmovies.it

maggiori incassi box officeBuen Camino di Checco Zalone domina il box office: incassi record in quattro giorni - Checco Zalone domina il botteghino italiano: il suo Buen Camino ha fatto registrare incassi record. lettera43.it

maggiori incassi box officeBuen Camino, Checco Zalone segna il record e Martina Colombari mette a tacere le critiche: "Invidiosi" - protagonista nella nuova pellicola del comico pugliese, difende il film dall'ondata di critiche del web ... libero.it

Classifica dei film usciti nel 2025

Video Classifica dei film usciti nel 2025

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.