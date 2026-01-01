L’ultimo saluto dello sport italiano a Davide Tizzano | oltre settecento persone alla Basilica di Capodimonte a Napoli

L'addio a Davide Tizzano, figura importante dello sport italiano, si è svolto presso la Basilica di Capodimonte a Napoli. Alla cerimonia, a cui hanno partecipato oltre settecento persone, si sono raccolti familiari, amici e appassionati per ricordare la sua persona e il suo percorso. Tizzano, scomparso all’età di 57 anni nella sua casa napoletana, lascia un ricordo indelebile nel mondo dello sport e della comunità locale.

Napoli – All'età di 57 anni nella sua casa di Napoli, è mancato all'affetto dei suoi cari Davide Tizzano. Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1991 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all'ultimo contro una brutta malattia. Tizzano era diventato Presidente federale il 24 novembre 2024 (leggi qui) dopo aver ricoperto gli incarichi di Vicepresidente (2013-2016) e Consigliere (2017-2020), oltre a guidare il Comitato Regionale Campania (2001-2012).

