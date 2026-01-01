Lucca Napoli separazione imminente? La dirigenza partenopea ha preso questa decisione Tutti i dettagli

Da calcionews24.com 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca Napoli si avvia verso una separazione imminente, secondo le ultime notizie dalla dirigenza partenopea. La società sta valutando le opzioni disponibili per gestire questa situazione, che sembra ormai prossima alla conclusione. Di seguito, i dettagli e gli sviluppi più recenti riguardanti questa importante decisione.

Lucca Napoli, le strade sono destinate a separarsi nel giro di davvero poco tempo. Manna è al lavoro per trovare una soluzione a breve La storia tra Lucca e il Napoli sembra già arrivata a un punto di svolta, se non addirittura ai titoli di coda. L’attaccante classe 2000, arrivato in estate con grandi aspettative, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lucca napoli separazione imminente la dirigenza partenopea ha preso questa decisione tutti i dettagli

© Calcionews24.com - Lucca Napoli, separazione imminente? La dirigenza partenopea ha preso questa decisione. Tutti i dettagli

Leggi anche: Lucca Juve, contatto diretto tra l’agente e la dirigenza bianconera! Può lasciare il Napoli a gennaio a queste condizioni: tutti i dettagli

Leggi anche: Futuro Lucca, arriva l’annuncio di Moretto: “Il Napoli ha preso la decisione per gennaio”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lucca Napoli, separazione imminente? La dirigenza partenopea ha preso questa decisione. Tutti i dettagli.

lucca napoli separazione imminenteLucca Napoli, separazione imminente? La dirigenza partenopea ha preso questa decisione. Tutti i dettagli - Manna è al lavoro per trovare una soluzione a breve La storia tra Lucca e il Napoli sembra già arrivata a un punto di ... calcionews24.com

Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate - Pochi mesi dopo il suo arrivo a Napoli, il futuro di Lorenzo Lucca potrebbe già essere lontano dal Maradona. tuttomercatoweb.com

Il Napoli non vuole riscattare Lucca in anticipo: si va verso la permanenza a gennaio - L’attaccante ex Udinese sta trovando poco spazio, con un minutaggio ridotto e un impatto limitato sulle partite, anche a causa delle ... tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.