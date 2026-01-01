Lucca Napoli separazione imminente? La dirigenza partenopea ha preso questa decisione Tutti i dettagli
Lucca Napoli si avvia verso una separazione imminente, secondo le ultime notizie dalla dirigenza partenopea. La società sta valutando le opzioni disponibili per gestire questa situazione, che sembra ormai prossima alla conclusione. Di seguito, i dettagli e gli sviluppi più recenti riguardanti questa importante decisione.
Lucca Napoli, le strade sono destinate a separarsi nel giro di davvero poco tempo. Manna è al lavoro per trovare una soluzione a breve La storia tra Lucca e il Napoli sembra già arrivata a un punto di svolta, se non addirittura ai titoli di coda. L’attaccante classe 2000, arrivato in estate con grandi aspettative, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
