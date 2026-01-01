L' ospedale di Schiavonia accoglie la prima nata del 2026

All’ospedale di Schiavonia, il 2026 è iniziato con una notizia di grande gioia: è nata la prima bambina della provincia di Padova nel nuovo anno. Un evento che segna un inizio positivo e simbolico, portando speranza e ottimismo alla comunità locale. La nascita rappresenta un momento importante per il reparto di maternità e per l’intera struttura sanitaria.

A Schiavonia il nuovo anno è stato arricchito da una gioia immensa. E' una splendida bimba la prima creatura nata in provincia di Padova nel 2026. Alle 00,47 del primo gennaio è venuta alla luce la piccola Susy. Ad accoglierla emozionati mamma Laura Freddi e papà Giorgio Dal Bello. La famiglia di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - L'ospedale di Schiavonia accoglie la prima nata del 2026 Leggi anche: Lanciano accoglie Azzurra, la prima nata del 2026 in provincia di Chieti Leggi anche: E' Camilla la prima nata del 2026 a Pisa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'ospedale di Schiavonia accoglie la prima nata del 2026 - E' la terza figlia che viene alla luce e andrà a far compagnia ad al ... padovaoggi.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.