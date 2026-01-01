L'oroscopo di venerdì 2 gennaio 2026 | emozioni forti per Cancro e Scorpione

L'oroscopo di venerdì 2 gennaio 2026 segnala un giorno di attenzione alle emozioni, con la Luna piena in Cancro che invita a riflettere sui sentimenti più profondi. Dopo le festività di Capodanno, è un momento per osservare con calma i propri stati d'animo, in particolare per Cancro e Scorpione, che potrebbero vivere emozioni intense. Una giornata di introspezione e equilibrio, in un contesto di rinnovamento.

