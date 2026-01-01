L’ombra di Hamas sulla sinistra | tutti i volti vicini alla rete di Hannoun
Un’indagine sulla presenza di Hamas in Italia sta attirando attenzione, con particolare focus sulla rete di Mohammad Hannoun. La questione riguarda i legami di alcuni parlamentari dell’opposizione con questa figura, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le relazioni politiche. Mentre l’opinione pubblica chiede chiarezza, le reazioni ufficiali risultano ancora insufficienti, rendendo urgente un approfondimento sui contatti e le influenze di Hamas nel nostro Paese.
Un’inchiesta, quella sulla cupola di Hamas in italia, che sta assumendo sempre più rilevanza. Eppure, se da parte dell’opinione pubblica si pretende chiarezza circa le frequentazioni dei parlamentari dell’opposizione con il maggior imputato, ovvero Mohammad Hannoun, da parte loro non arrivano nette prese di distanza. C’è stata Stefania Ascari, la deputata dei 5 stelle che è andata più volte in missione con l’associazione di Hannoun, la Abspp, accusata di aver raccolto milioni e milioni di euro da destinare ad Hamas e ha chiesto direttamente ed esplicitamente, come emerso dalle pagine de Il Giornale, donazioni proprio per loro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
