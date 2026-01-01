Lo spettacolo dei botti di Capodanno di Napoli|VIDEO
Il primo gennaio 2026 a Napoli è stato caratterizzato da uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato il cielo dell'area occidentale della città. In questo video di Mariano Lebro, si può osservare la bellezza e la precisione di questa tradizione, che ogni anno accompagna i festeggiamenti di Capodanno, offrendo un momento di condivisione e di fascino per i cittadini e i visitatori.
Spettacolari i fuochi d'artificio del primo gennaio 2026 a Napoli. Nel video di Mariano Lebro per NapoliToday nell'area occidentale di Napoli è possibile ammirarli in tutto il loro splendore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
