Lo sfogo del papà della famiglia nel bosco col sindaco solo un’ora a Capodanno per riabbracciare i figli | Sono deluso e preoccupato

In un contesto di separazione, il papà Nathan Trevallion ha potuto incontrare i propri figli durante Capodanno, dopo essere stato lontano per mesi. L'incontro, durato solo un’ora, si è svolto presso una struttura protetta a Vasto, in provincia di Chieti. Nathan ha espresso delusione e preoccupazione, evidenziando la difficoltà di mantenere un legame stabile con i figli, che vivono con la madre in un contesto di separazione protratta.

La famiglia del bosco è rimasta separata anche a Capodanno, ma almeno oggi Nathan Trevallion ha potuto vedere i suoi tre bambini, due di 6 anni e una di 8, presso la struttura protetta di Vasto, in provincia di Chieti, dove sono ospitati insieme alla madre Catherine. Si tratta dell’appuntamento regolare previsto per tutti i martedì e giovedì, della durata di un’ora. I minori si trovano nella casa famiglia dopo la decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ne ha disposto l’allontanamento dalla casa nel bosco di Palmoli. Lo sconforto di Nathan: «Sono stanco e deluso». Ieri 31 dicembre, Trevallion ha incontrato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, al quale ha confidato il proprio stato d’animo. 🔗 Leggi su Open.online

