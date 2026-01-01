LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2026 in DIRETTA | dominio Prevc! Lo sloveno concede il bis
Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini a Garmisch-Partenkirchen 2026, con aggiornamenti sulla seconda tappa. Domen Prevc dello Slovenia guida la classifica con 303 punti, confermando il suo ottimo stato di forma. Rimani aggiornato su tutte le novità e i risultati della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07: Questa la classifica della seconda tappa della Tournèe: 1 Domen Prevc Slovenia 303.1 2 Jan Hoerl Austria 287.7 3 Stephan Embacher Austria 287.1 4 Ren Nikaido Japan 284.1 5 Ryoyu Kobayashi Japan 277.8 6 Felix Hoffmann Germany 275.9 7 Philipp Raimund Germany 271.0 8 Kacper Tomasiak Poland 260.8 9 Daniel Tschofenig Austria 257.4 10 Maximilian Ortner Austria 255.1 10 Gregor Deschwanden Switzerland 255.1 12 Anze Lanisek Slovenia 254.9 13 Manuel Fettner Austria 253.4 14 Vladimir Zografski Bulgaria 251.8 15 Naoki Nakamura Japan 251.7 16 Kristoffer Eriksen Sundal Norway 250. 🔗 Leggi su Oasport.it
