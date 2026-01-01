LIVE Tour de Ski Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA | Pellegrino quarto per un soffio! Ganz parte forte

Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2026 a Dobbiaco, con aggiornamenti sull'inseguimento maschile. Pellegrino si classifica quarto a pochi secondi dal podio. Clicca qui per aggiornamenti continui e dettagli sulla gara. Alle 12.55, al km 9.1, Diggins guida con un distacco di 1’34” su Ilar, mentre Stadlober e altre atlete sono distanziate di oltre 2 minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55: Al km 9.1 Diggins in testa, a 1’34” Ilar, Stadlober, a 2’04” Dahlqvist, Andeon, Niskanen, Joensuu, H. Weng, Matintalo, Ganz, Fink, Drivenes, a 2’16” Karlsson e Faehndrich 12.52: Dopo 8 km Diggins in testa, a 1’34” Ilar, Stadlober, a 1’59Dahlqvist, a 2’05” Karlsson, Andeon, Niskanen, Faehndrich, Joensuu, H. Weng, Matintalo, Ganz, Fink, Drivenes 12.51: Secondo passaggio dallo stadio per Diggins che comtinua a guadagnare e sta mettendo in cassaforte il Tour de Ski 12.49: Stadlober raggiunge Ilar e qui ci potrebbe essere il podio 12.48: Andeon prova l’azione nel gruppo inseguitore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

