LIVE Tour de Ski Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA | Pellegrino quarto per un soffio! Ganz parte forte
Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2026 a Dobbiaco, con aggiornamenti sull'inseguimento maschile. Pellegrino si classifica quarto a pochi secondi dal podio. Clicca qui per aggiornamenti continui e dettagli sulla gara. Alle 12.55, al km 9.1, Diggins guida con un distacco di 1’34” su Ilar, mentre Stadlober e altre atlete sono distanziate di oltre 2 minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55: Al km 9.1 Diggins in testa, a 1’34” Ilar, Stadlober, a 2’04” Dahlqvist, Andeon, Niskanen, Joensuu, H. Weng, Matintalo, Ganz, Fink, Drivenes, a 2’16” Karlsson e Faehndrich 12.52: Dopo 8 km Diggins in testa, a 1’34” Ilar, Stadlober, a 1’59Dahlqvist, a 2’05” Karlsson, Andeon, Niskanen, Faehndrich, Joensuu, H. Weng, Matintalo, Ganz, Fink, Drivenes 12.51: Secondo passaggio dallo stadio per Diggins che comtinua a guadagnare e sta mettendo in cassaforte il Tour de Ski 12.49: Stadlober raggiunge Ilar e qui ci potrebbe essere il podio 12.48: Andeon prova l’azione nel gruppo inseguitore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30
Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Klaebo in fuga, Pellegrino e Barp inseguono
LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Successo di Slind nella 10 km in tecnica classica di Dobbiaco, Ganz è 24/a. Diggins leader del Tour de Ski; LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen.
LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30 - 28: La nostra diretta si conclude qui, appuntamento alle 12. oasport.it
Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2026: orari 20 km a inseguimento tc, tv, startlist, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, proseguirà oggi, giovedì 1° gennaio 2026, a Dobbiaco, dove si disputerà ... oasport.it
Tour de Ski, Pellegrino quarto al fotofinish a Dobbiaco - A Capodanno, ottima prova del poliziotto valdostano che chiude ai piedi del podio nella 20 km di inseguimento a tecnica classica in Alto Adige ... rainews.it
E con tutta la grinta del mondo, Buon Anno anche dal nostro Chicco Pellegrino, che ci dà appuntamento in Val di Fiemme nel 2026 con le ultime gare del Tour de Ski! Ma già domani gli azzurri saranno sulla neve di Dobbiaco per l’inseguimento di Coppa d x.com
Tour in carrozza con "inseguimento" finale... - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.