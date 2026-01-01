LIVE Tour de Ski Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA | Pellegrino quarto per un soffio! Ganz 13ma
Segui in tempo reale l'Inseguimento del Tour de Ski a Dobbiaco 2026, con aggiornamenti sulle posizioni di Pellegrino e degli altri atleti. Resta con noi per tutte le ultime notizie e classifiche, per vivere l’evento nel modo più diretto e preciso possibile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25: a 1’54” Joensuu quarta, poi Weng, Matintalo, Niskanen, Andeon. a 2’04” Drivenes, a 2’50” Karlsson, a 2’53” Dahlqvist, poi Fink e Ganz 13.24: Secondo posto per Ilar a 1’35” e terzo Stadlober a 1’36” 13.22: E’ volata per il secondo posto 13.22: DIGGINS VINCE LA 20 KM 13.22: Risponde Ilar e prova a staccare Stadlober 13.21: Stadlober attacca per il secondo posto, Ilar prova a resistere 13.17: Al km 17.1 Diggins in testa, a 1’35” Ilar, Stadlober, a 2’08” Andeon, Niskanen, Joensuu, H. Weng, Matintalo, Fink, Drivenes, a 2’38” Karlsson, a 2’47” Ganz, Dahlqvist, Fink 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Pellegrino quarto per un soffio! Ganz parte forte
Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30
LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Successo di Slind nella 10 km in tecnica classica di Dobbiaco, Ganz è 24/a. Diggins leader del Tour de Ski; LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen.
LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30 - 28: La nostra diretta si conclude qui, appuntamento alle 12. oasport.it
Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2026: orari 20 km a inseguimento tc, tv, startlist, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, proseguirà oggi, giovedì 1° gennaio 2026, a Dobbiaco, dove si disputerà ... oasport.it
Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino sfiora il podio a Dobbiaco nella 20km inseguimento - Leggi su Sky Sport l'articolo Sci di fondo, Tour de Ski: Pellegrino sfiora il podio a Dobbiaco nella 20km inseguimento ... sport.sky.it
E con tutta la grinta del mondo, Buon Anno anche dal nostro Chicco Pellegrino, che ci dà appuntamento in Val di Fiemme nel 2026 con le ultime gare del Tour de Ski! Ma già domani gli azzurri saranno sulla neve di Dobbiaco per l’inseguimento di Coppa d x.com
Tour in carrozza con "inseguimento" finale... - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.