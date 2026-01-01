LIVE Tour de Ski Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA | Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30

Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2026 a Dobbiaco, con l’inseguimento maschile e femminile. Pellegrino sfiora il podio, piazzandosi quarto, mentre le donne scattano alle 12.30. Restate con noi per aggiornamenti costanti e commenti sulla gara. La diretta si conclude alle 11.28, con un nuovo aggiornamento alle 12.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28: La nostra diretta si conclude qui, appuntamento alle 12.30 per la gara femminile. Grazie per averci seguito, buona giornata e buon anno 11.24: Gli altri italiani: Barp 14mo a 1’54”, De Fabiani 41mo a 3’54”, Dapèrà 47mo a 4’10”, 61mo Graz a 4’57”, 79mo Mocellini a 7’26”, 87mo Gabrielli con 10’03” 11.21: Questione di centimetri con Pellegrino che è stato rimontato da Anbger. Vittoria per Klaebo, secondo posto per Stenshagen a 51?, terzo Anger a 59?8, quarto Pellegrino a 59?8, poi Iversen, Schumacher, Heggen, Moser, a 1’03” Amundsen 11.20: Barp chiude al 14mo posto a 1’54” 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30 Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Klaebo in fuga, Pellegrino e Barp inseguono Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: 20 km a Capodanno, si incomincia alle 10.30 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. LIVE Tour de Ski, Sprint tl Dobbiaco 2025 in DIRETTA: la Norvegia domina entrambe le gare, top 10 per Cassol; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Successo di Slind nella 10 km in tecnica classica di Dobbiaco, Ganz è 24/a. Diggins leader del Tour de Ski; LIVE Tour de Ski, 10 km Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino nella top 10! la Norvegia fa festa con Slind e Stenshagen. LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: Klaebo in fuga, Pellegrino e Barp inseguono - 11: In difficoltà sia Anger che Heggen in salita. oasport.it Tour de Ski oggi, Dobbiaco 2026: orari 20 km a inseguimento tc, tv, startlist, streaming - Il Tour de Ski 2026 di sci di fondo, gara a tappe valida per la Coppa del Mondo, proseguirà oggi, giovedì 1° gennaio 2026, a Dobbiaco, dove si disputerà ... oasport.it

Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com

E con tutta la grinta del mondo, Buon Anno anche dal nostro Chicco Pellegrino, che ci dà appuntamento in Val di Fiemme nel 2026 con le ultime gare del Tour de Ski! Ma già domani gli azzurri saranno sulla neve di Dobbiaco per l’inseguimento di Coppa d x.com

Tour in carrozza con "inseguimento" finale... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.