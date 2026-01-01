LIVE Tour de Ski Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA | Pellegrino quarto per un soffio! Donne alle 12.30

Segui in tempo reale il LIVE del Tour de Ski 2026 a Dobbiaco, con l’inseguimento maschile e femminile. Pellegrino sfiora il podio, piazzandosi quarto, mentre le donne scattano alle 12.30. Restate con noi per aggiornamenti costanti e commenti sulla gara. La diretta si conclude alle 11.28, con un nuovo aggiornamento alle 12.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28: La nostra diretta si conclude qui, appuntamento alle 12.30 per la gara femminile. Grazie per averci seguito, buona giornata e buon anno 11.24: Gli altri italiani: Barp 14mo a 1’54”, De Fabiani 41mo a 3’54”, Dapèrà 47mo a 4’10”, 61mo Graz a 4’57”, 79mo Mocellini a 7’26”, 87mo Gabrielli con 10’03” 11.21: Questione di centimetri con Pellegrino che è stato rimontato da Anbger. Vittoria per Klaebo, secondo posto per Stenshagen a 51?, terzo Anger a 59?8, quarto Pellegrino a 59?8, poi Iversen, Schumacher, Heggen, Moser, a 1’03” Amundsen 11.20: Barp chiude al 14mo posto a 1’54” 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

