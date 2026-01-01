LIVE Tour de Ski Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA | la classifica può ribaltarsi nella 20 km

Benvenuti alla diretta del Tour de Ski 2025/2026, seconda tappa a Dobbiaco. Seguiremo in tempo reale la gara di inseguimento di 20 km in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo. Restate aggiornati sulla classifica, che può ancora cambiare, e cliccate sul link per le ultime notizie e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de Ski 20252026, la doppia 20 km a inseguimento in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. Dopo tre tappe già dense di indicazioni, il Tour de Ski 2025-2026 resta a Dobbiaco per la quarta tappa, l’ultima sul tracciato altoatesino prima del trasferimento verso la Val di Fiemme. Mercoledì 1° gennaio il programma propone una delle prove più selettive dell’intera corsa a tappe: le 20 km ad inseguimento a tecnica classica, maschili e femminili, una gara che mette in stretta relazione risultato di giornata e classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

