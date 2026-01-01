Segui in tempo reale il Live Tour de Ski 2026 con l'inseguimento di Dobbiaco, in programma il 31 dicembre alle 10:30. Questa quarta tappa, l'ultima sul tracciato altoatesino prima di spostarsi in Val di Fiemme, rappresenta un momento importante della competizione. Restate aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi della gara, con commenti e risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.13: Dopo tre tappe già dense di indicazioni, il Tour de Ski 2025-2026 resta a Dobbiaco per la quarta tappa, l’ultima sul tracciato altoatesino prima del trasferimento verso la Val di Fiemme. Mercoledì 1° gennaio il programma propone una delle prove più selettive dell’intera corsa a tappe: le 20 km ad inseguimento a tecnica classica, maschili e femminili, una gara che mette in stretta relazione risultato di giornata e classifica generale. 10.10: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Tour de Ski 20252026, la doppia 20 km a inseguimento in tecnica classica, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026 in programma a Dobbiaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Inseguimento Dobbiaco 2026 in DIRETTA: 20 km a Capodanno, si incomincia alle 10.30

