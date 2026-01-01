LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | Van der Poel per il primo assolo dell’anno
Benvenuti alla diretta testuale del Trofee Baal 2026, primo appuntamento del circuito X2O di ciclocross. Seguiremo in tempo reale le gare e le azioni dei principali protagonisti, con aggiornamenti costanti per offrire un quadro completo dell’evento. Rimanete con noi per non perdere gli sviluppi di questa importante tappa della stagione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofee Baal 2026, appuntamento del circuito X2O che inaugura il 2026 di ciclocross. Come sempre si rinnova la caccia a Mathieu Van der Poel, con l’olandese chiarissimo favorito della vigilia alla ricerca di un nuovo ed ennesimo assolo. Appuntamento alle ore 15.00 con il via ufficiale della competizione maschile ospitata dal piccolo villaggio belga di Baal. Continua la cavalcata trionfale dell’alfiere del team Alpecin-Deceuninck, padrone assoluto del ciclocross internazionale in questo avvio di inverno. 🔗 Leggi su Oasport.it
Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare.
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio - Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre ... oasport.it
Ciclocross: problemi a costole, Van der Poel dà forfait a Baal - Il fuoriclasse del ciclocross Mathieu Van der Poel ha dato forfait dall'X20 Cyclocross Trophy di Baal per un infortunio alle costole, un mese prima del Mondiale in cui punterà al suo settimo titolo ... ansa.it
X2O Trofee, Mathieu Van Der Poel salta la tappa di Baal per problemi alle costole - Il Campione del Mondo di Ciclocross infatti, contrariamente a quanto previsto, non sarà al via del GP Sven Nys, appuntamento in ... msn.com
Ciclocross, stagione finita per Laurens Sweeck dopo la caduta all’X2O Trofee di Loenhout: il belga era il leader di Coppa del Mondo x.com
Laurens Sweeck non correrà più durante questa stagione di ciclocross a causa di una lussazione acromioclavicolare di grado massimo riportata dopo una caduta avvenuta ieri all'#X2OBadkamersTrofee di Loenhout - facebook.com facebook
